РПЛ планирует провести церемонию вручения наград в конце сезона

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, что РПЛ планирует провести церемонию вручения наград в конце сезона.

— Топ супергерой РПЛ?

— Назову по итогам весенней части. Мы планируем провести РПЛ Awards в конце сезона. Будем много номинаций. Хотим сделать мероприятие ежегодным, — сказал Алаев.

Сезон РПЛ-2022/23 завершится 3 июня. Действующим чемпионом России является «Зенит».