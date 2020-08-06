Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин прокомментировал информацию о введении ограничений, связанном с практикой создания фарм-клубов.

— Бурно обсуждается практика создания фарм-клубов. Почему именно сейчас тема обострилась? И что решили клубы РПЛ?

— На рабочих совещаниях клубы обсуждают возможность определенных ограниченных, связанных с арендами футболистов. Пока не могу сказать, какие решения приняты. Обсуждения еще ведутся. Если решения будут приняты, их внесут в соответствующие нормативные документы.

— По информации «РБ-спорт» есть две поправки: арендованные теперь смогут играть против своих клубов, а вторая — прописано ограничение на аренду не более двух игроков из одного клуба. Это так?

— Давайте проявим терпение. Если такие вещи будут официально приняты, мы все узнаем. (Дмитрий Зеленов)