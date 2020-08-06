РПЛ — о фарм-клубах: «Обсуждаются ограничения, связанные с арендами футболистов»
Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин прокомментировал информацию о введении ограничений, связанном с практикой создания фарм-клубов.
— Бурно обсуждается практика создания фарм-клубов. Почему именно сейчас тема обострилась? И что решили клубы РПЛ?
— На рабочих совещаниях клубы обсуждают возможность определенных ограниченных, связанных с арендами футболистов. Пока не могу сказать, какие решения приняты. Обсуждения еще ведутся. Если решения будут приняты, их внесут в соответствующие нормативные документы.
— По информации «РБ-спорт» есть две поправки: арендованные теперь смогут играть против своих клубов, а вторая — прописано ограничение на аренду не более двух игроков из одного клуба. Это так?
— Давайте проявим терпение. Если такие вещи будут официально приняты, мы все узнаем. (Дмитрий Зеленов)