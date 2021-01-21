«Ротор» сыграл вничью с польским клубом в товарищеском матче
18:51
«Ротор» провел товарищеский матч против польского клуба «Ягеллония». Встреча закончилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился полузащитник Зурико Давиташвили.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ягеллония» — «Ротор» — 1:1 (1:1)
Голы: Поспишил, 9 (1:0). Давиташвили, 40 (1:1).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Макаров, Понсе, Фламарион.
21 января. Белосток. Стадион «Городской».
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