«Ротор» сыграл вничью с польским клубом в товарищеском матче

«Ротор» провел товарищеский матч против польского клуба «Ягеллония». Встреча закончилась со счетом 1:1. В составе российской команды голом отметился полузащитник Зурико Давиташвили.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ягеллония» — «Ротор» — 1:1 (1:1)

Голы: Поспишил, 9 (1:0). Давиташвили, 40 (1:1).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Макаров, Понсе, Фламарион.

21 января. Белосток. Стадион «Городской».