Ротенберг перенес операцию в Барселоне
21:26
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает клубная пресс-служба.
В ближайшее время 34-летний россиянин вернется в расположение клуба, который проводит сборы в испанской Марбелье.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ротенберг на поле ни разу не появлялся.
В одной из клиник Барселоны Борису Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины.— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021
В ближайшие дни Борис вернётся в расположение команды и продолжит восстановление. pic.twitter.com/gUpD9F1FDQ
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