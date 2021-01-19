Ротенберг перенес операцию в Барселоне

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает клубная пресс-служба.

В ближайшее время 34-летний россиянин вернется в расположение клуба, который проводит сборы в испанской Марбелье.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ротенберг на поле ни разу не появлялся.