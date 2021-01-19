РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ротенберг перенес операцию в Барселоне

21:26
Теги:

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перенес операцию по удалению фиксирующей пластины, сообщает клубная пресс-служба.

В ближайшее время 34-летний россиянин вернется в расположение клуба, который проводит сборы в испанской Марбелье.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Ротенберг на поле ни разу не появлялся.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир