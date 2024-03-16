Борис Ротенберг: «Чем «Зенит» может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о взаимоотношениях клуба с «Зенитом».

— Клуб сильно обновился в зимнее трансферное окно — и в этом контексте многие снова говорили про дружбу с «Зенитом». Как вы на это реагируете?

— А что значит «дружба с «Зенитом»? Мы начинали в Санкт-Петербурге. Но дружим мы со всеми командами. Здесь нет какого-то предпочтения.

— То есть разговоры про помощь «Зенита» — выдумки?

— А каким образом они нам помогают? Мы выходим играть против «Зенита», как и против всех остальных. Этот вопрос мне не понятен. Чем «Зенит» может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?

После 20 туров «Сочи» с 13 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ.