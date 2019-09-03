«Ростову» запретили вход на домашнюю арену

Управляющая компания «Ростов Арены» запретила сотрудникам «Ростова» доступ на стадион, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пиар-директора клуба Дениса Штанько. Место проведения домашнего матча дончан против «Ахмата» пока не определено. Ранее ФГУП «Спорт-Ин» на официальном сайте опубликовала пресс-релиз, согласно которому «Ростов» погасил задолженность по эксплуатации стадиона в размере 12 миллионов рублей и может выступать на арене в этом сезоне.

— На момент получения клубом предложения о расторжении договора аренды стадиона «Ростов Арена» клуб не имел каких-либо задолженностей перед компанией «Спорт-Ин». Информация, опубликованная на сайте эксплуатанта стадиона, не соответствует действительности, — сказал Штанько. — На сегодняшний день у клуба нет понимания, где пройдет матч против «Ахмата», который должен состояться 15 сентября. «Кроме того, управляющая компания стадиона запретила доступ на «Ростов Арену» для сотрудников «Ростова» — все пропуски и аккредитации ранее были аннулированы.