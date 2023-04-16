«Ростов» — «Зенит»: Карасев ошибочно не вынес четыре предупреждения

На 17-й и 45+1-й минутах матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0) арбитр Сергей Карасев ошибочно не применил дисциплинарные санкции к игрокам гостей.

Андрей Мостовой избежал наказания за длительные споры с судьей, который ошибочно не назначил штрафной удар в пользу зенитовцев. Вендел ударил коленом в спину Кирилла Щетинина и тоже заслуживал желтой карточки.

На 71-й минуте у рефери были все основания вынести предупреждение уже ростовчанину — Виктору Мелехину за фол на Матео Кассьерре. Тот же игрок «Ростова» не был наказан на 77-й минуте — за грубость против Клаудиньо.