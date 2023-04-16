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Судейство

Сегодня, 22:01

«Ростов» — «Зенит»: Карасев ошибочно не вынес четыре предупреждения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 17-й и 45+1-й минутах матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0) арбитр Сергей Карасев ошибочно не применил дисциплинарные санкции к игрокам гостей.

Андрей Мостовой избежал наказания за длительные споры с судьей, который ошибочно не назначил штрафной удар в пользу зенитовцев. Вендел ударил коленом в спину Кирилла Щетинина и тоже заслуживал желтой карточки.

На 71-й минуте у рефери были все основания вынести предупреждение уже ростовчанину — Виктору Мелехину за фол на Матео Кассьерре. Тот же игрок «Ростова» не был наказан на 77-й минуте — за грубость против Клаудиньо.

Андрей Мостовой и&nbsp;Хорен Байрамян. Карпин сдержал «Зенит». Но ничья приблизила чемпиона к новому титулу
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Сергей Карасев (судья)
4
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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