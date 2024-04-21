«Ростов» — «Спартак»: Медина забил с пенальти и оформил дубль

«Спартак» забил в ворота «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ — 3:1.

На 60-й минуте с пенальти отличился Хесус Медина. Парагваец оформил дубль. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Максима Осипенко.

Перед пенальти «Ростов» заменил вратаря — вместо Сергея Песьякова на поле появился Никита Медведев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».