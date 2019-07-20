"Ростов" – "Спартак": Адриану сравнял счет

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану сравнял счет в матче второго тура чемпионата России с "Ростовом".
32-летний бразилец уверенно исполнил пенальти, который был назначен за фол в штрафной площади желто-синих на форварде Зелимхане Бакаеве.
⚽ Луис Адриано с пенальти сравнивает счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 июля 2019 г.
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