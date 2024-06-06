«Ростов» подпишет голкипера «Ботева» Ханкича

«Ростов» договорился по трансферу боснийского голкипера «Ботева» Хидайета Ханкича, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, договоренность между клубами достигнута. Сумма трансфера составит 100 тысяч евро. Соглашение с игроком будет рассчитано на четыре года.

29-летний Ханки в сезоне-2023/24 сыграл 25 матчей во всех всех турнирах и пропустил 21 мяч. В 12 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.