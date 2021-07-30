«Арсенал» — «Рубин»: все голы матча
Все голы матча второго тура Тинькофф РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Рубином».
На 12-й минуте счет в матче открыл Хван Ин Бом.
Это «Барселона»? Это «Рубин» ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021
Казанцы укатали «Арсенал» идеальной комбинацией. Лучше — только рэп Слуцкого. pic.twitter.com/rB6RiWfDpG
На 37-й минуте Джордже Деспотович реализовал пенальти.
Гол Деспотовича#ТинькоффРПЛ #АрсеналРубинhttps://t.co/Kz2mPQogMx— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 30, 2021
Хвича Кварацхелия на 40-й минуте сделал счет крупным.
Ооооооооооооооооо. Роскошный гол от Хвичи! Вот почему этого парня зовет «Милан»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 30, 2021
??? pic.twitter.com/DRzQnIPqas
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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