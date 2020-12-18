«Ростов» отправился в отпуск до 12 января

«Ростов» отправился в отпуск на зимний перерыв, сообщает Twitter клуба.

«Планируется, что новогодние каникулы продлятся до 12 января, затем команда соберется на базе и отправится на зимние тренировочные сборы. Информация о месте и периоде проведения сборов будет объявлена дополнительно», — говорится в сообщении.

В первом матче после перерыва «Ростов» сыграет 20 или 21 февраля против «Ахмата» в рамках 1/8 финала Кубка России.