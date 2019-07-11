"Ростов" останется на своей арене до как минимум до конца сезона

"Ростов" подписал новый контракт об аренде "Ростов-Арены" для проведения домашних матчей предстоящего сезона, который будет действовать до конца этого года.

– "Ростов" имеет соглашение об аренде стадиона до 31 декабря 2019 года, о подробностях сделки вам лучше узнать в клубе, – цитирует ТАСС директор стадиона Евгения Травенко.

Все домашние матчи прошлого сезона РПЛ "Ростов" также проводил на "Ростов-Арене". В первом матче РПЛ-2019/20 ростовчане 13 июля примут "Оренбург". В 2018 году "Ростов-Арена" также приняла пять матчей чемпионата мира.