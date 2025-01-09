«Ростов» опубликовал состав на зимние сборы в формате сериала «Игра в кальмара»

«Ростов» представил в социальных сетях состав игроков, которые отправятся на зимние сборы в ОАЭ. Оформление публикации было вдохновлено южнокорейским сериалом «Игра в кальмара».

10 января команда выходит из отпуска и отправляется в Москву для прохождения УМО. FONBET зимние сборы в ОАЭ стартуют 12 января и продлятся до 23 февраля.

Команда находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата России с 26 очками.