«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии

24-летний защитник сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу зимой после того, как завершится его контракт с брестским «Динамо».

Футболист начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». В 2019 году перешел в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.

В текущем сезоне Павловец провел 24 матча за «Динамо». В его активе один гол и одна голевая передача.