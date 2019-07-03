"Ростов" назвал состав на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
⚽⚽⚽— Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.
Наш состав на матч с ЦСКА pic.twitter.com/4FNoLNa2Fp
"Ростов": Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Глебов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.
Запасные: Березин, Фролкин, Козлов, Чистяков, Саплинов, Байрамян, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Гацкан, Черкес.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019
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