17:56 | Футбол — РПЛ

"Ростов" назвал состав на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Ростова" на игру Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.

"Ростов": Песьяков, Логашов, Вилюш, Хаджикадунич, Чернов, Глебов, Норманн, Зуев, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Березин, Фролкин, Козлов, Чистяков, Саплинов, Байрамян, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Гацкан, Черкес.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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ЦСКА - Ростов

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019

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