«Ростов» намекнул на возвращение Полоза

«Ростов» намекнул на возвращение в команду нападающего Дмитрия Полоза.

В официальной группе клуба «ВКонтакте» появилось несколько записей, связанных с 29-летним форвардом, выступающим за «Сочи».

В первом посте опубликованы фотографии вратарей Дави Руфа, Яспера Силессена, Йеруна Зута, Свена Ульрайха и Томаша Коубека. Публикация сопровождена подписью «Как думаете, почему эти ребята грустят?». Полоз забивал всем пятерым вратарям в еврокубках, выступая за «Ростов».

Второй пост содержит подпись «В гостях хорошо, а дома лучше».

В сезоне-2020/21 Полоз провел за «Сочи» 3 матча, на его счету 1 гол. Форвард выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год.