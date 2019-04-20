"Ростов" крупно проиграл в Оренбурге. После победы над "Спартаком" команда Карпина не смогла его обойти

"Оренбург" в матче 24-го тура чемпионата России на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 3:0. Голы забили Матиас Норманн, Артем Галаджан и Григорий Чиркин.

"Ростов", в прошлом туре обыгравший "Спартак" (2:1), занимает седьмое место в турнирной таблице. "Оренбург", который ранее победил ЦСКА (3:2), вышел на шестое место, догнав по очкам донской клуб и "Арсенал" (по 35, туляки - восьмые).

Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

"Оренбург" - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 3:0 (1:0)

Голы: Норманн, 41 - в свои ворота (1:0). Галаджан, 60 (2:0). Чиркин, 90+1 (3:0).

"Оренбург": Довбня, Ойеволе, Андреев (Сиваков, 29), Бегич (Шахов, 58), Чуканов, Сутормин, Мишкич, Бреев (Чиркин, 23), Попович, Галаджан, Деспотович.

"Ростов": Песьяков, Логашов (Зуев, 60), Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Норманн, Глебов, Еременко, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90+2).

Предупреждения: Норманн, 39. Галаджан, 81. Новосельцев, 82.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Глот (Ярославль).

20 апреля. Оренбург. Стадион "Газовик".