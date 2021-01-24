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Гол Полоза принес «Ростову» победу над «Эстерсундом»

20:23
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«Ростов» в товарищеском матче победил «Эстерсунд» (1:0). Единственный мяч с пенальти забил Дмитрий Полоз.

«Ростов» — «Эстерсунд» — 1:0 (1:0)

Гол: Полоз, 27 — с пенальти.

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Рукас (Мухин, 26. Козлов, 46), Осипенко (Поярков, 46), Алеесами (Павловец, 46), Еременко (Хаджикадунич, 46), Махатадзе (Байрамян, 46), Тугарев (Хасимото, 46. Сохиев, 73), Лангович (Куприянов, 46), Гигович (Альмквист, 46), Полоз (Обухов, 46), Турищев (Сухомлинов, 46).

Предупреждения: Рукас, 23. Павловец, 51.

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