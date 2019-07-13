"Ростов" дома обыграл "Оренбург"

"Ростов" в матче 1-го тура чемпионата России на своем поле обыграл "Оренбург" со счетом 2:1.

Победным оказался гол Алексея Ионова. Кроме того, у него голевая передача. У ростовчан также отличился Элдор Шомуродов. В составе гостей гол забил Джордже Деспотович.

Отметим, что в этой встрече за споры с судьей желтую карточку получил главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

Карточки тренерам – это одно из новых правил, действующих с 1 июня 2019 года. Предупреждения и удаления для тренеров существовали и раньше, но судьи выносили такие решения в вербальной форме.

Добавим, что три последние встречи между этими командами заканчивались победой "Оренбурга" (2:0, 1:0 и 3:0).

Чемпионат России

Премьер-лига

1-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Оренбург" - 2:1 (2:0)

Голы: Шомуродов, 11 (1:0). Ионов, 42 (2:0). Деспотович, 49 (2:1).

"Ростов": Песьяков, А.А.Козлов (Логашов, 75), Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Ионов, Норманн, Еременко, Попов, Байрамян (Зуев, 67), Шомуродов (Сигурдарсон, 83).

"Оренбург": Довбня, Малых, С.Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов, Афонин, Мишкич, Маляров (Аюпов, 73), Деспотович, Рикарду Алвеш (Кулишев, 61).

Предупреждения: Байрамян, 26. Маляров, 43. Сиваков, 52. Норманн, 54. Афонин, 81.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Данченко (Уфа).

13 июля. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''.