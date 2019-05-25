"Ростов Арена" перейдет под управление региональных властей к сентябрю

Стадион "Ростов Арена", который был построен к ЧМ-2018, в сентябре нынешнего года должен перейти в собственность Ростовской области. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

– По плану в июне будет подписано распоряжение правительства РФ о передаче стадиона правительству Ростовской области, – цитирует РИА Новости Гуськова. – Поскольку объект очень серьезный – большое количество помещений, оборудования – несколько месяцев потребуется на подписание актов приема-передачи. Мы рассчитываем, что не позднее сентября объект будет полностью находиться под управлением правительства Ростовской области и Минспорта области.

По информации Гуськова, эксплуатация стадиона будет обходиться в 300 миллионов рублей ежегодно. В текущем году 95 процентов расходов возьмет на себя федеральный бюджет.

– В 2024 году субъект будет полностью отвечать за этот объект, и наша задача – научиться эксплуатировать его так, чтобы не тратить бюджетные средства в большом количестве на его содержание, – сказал Гуськов. – Задача в соответствии с бизнес-планом операционной деятельности стадиона к 2024 году выйти на самоокупаемость стадиона по содержанию.

Предполагается, что доля расходов на содержание стадиона от проведения футбольных матчей и культурных мероприятий к 2024 году составит порядка 50 процентов, оставшаяся часть расходов будет обеспечена за счет предоставления в аренду помещений стадиона, использования прилегающей территории и временной инфраструктуры.