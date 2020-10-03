Ростислав Мурзагулов: «Не понимаю, почему ряд футболистов «Уфы» думает, что можно просто получать зарплату»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал нулевую ничью с «Ротором».

— Сегодня больше огорчает не отсутствие результата, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Могло сегодня что-то залететь, многие уверены, что пенальти в в ворота «Ротора» был не назначен ошибочно. Но даже если бы это было так, меня больше всего удручает, что я не понимаю, куда делся наш рисунок игры. По-прежнему не могу понять ряд футболистов «Уфы», почему они вдруг решили, что можно спокойно работать, получать зарплату и больше ничего не хотеть. Думаю, что они неправы.

Будем работать над усилением кадрового состава. Очевидно, что какие-то настройки сбились. Глава Республики и совет директоров занимается клубом. Команде показали, что они не брошены. А больше всего мне обидно за зрителей. Сегодня на «Нефтяник» пришло шесть тысяч человек — это полная ковидная квота. И это на матче с последней командой лиги. Ради этих людей я бы подмышку мячик взял или засунул под футболку и занес в ворота на месте наших ребят. Очень расстроен.

Думаю уже по нашему составу вы увидели, что надо что-то менять и мы будем менять. Коснется ли это тренера? Без комментариев. (Севастиан Терлецкий)