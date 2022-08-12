Защитник Бруно Фукс не полетел с ЦСКА на матч с «Зенитом»

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург, где команде предстоит провести матча 5-го тура чемпионата России против «Зенита».

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Дмитрий Каптилович.

Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.

Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Учитывая, что защитник Бруно Фукс продолжительное время тренировался по индивидуальной программе и только в начале недели вернулся в общую группу, по решению тренерского штаба он остался в Москве, где будет дополнительно тренироваться для набора кондиций.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа. Начало встречи -17.00 (мск).