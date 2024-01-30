Александр Мостовой: «Спартак» развели с Угальде, но чужие деньги считать не будем»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Наверное, Угальде должен усилить «Спартак». Но уже много таких случаев было, когда деньги платили сумасшедшие, а игроки в «Спартаке» в итоге скамейку полировали. Тоже, кстати, из голландского чемпионата. Так что, посмотрим. Но есть ощущение, что «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная, но чужие деньги считать не будем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро. 21-летний Угальде выступал за «Твенте» с лета 2021 года.