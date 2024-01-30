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30 января, 23:32

Александр Мостовой: «Спартак» развели с Угальде, но чужие деньги считать не будем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в «Спартак».

«Наверное, Угальде должен усилить «Спартак». Но уже много таких случаев было, когда деньги платили сумасшедшие, а игроки в «Спартаке» в итоге скамейку полировали. Тоже, кстати, из голландского чемпионата. Так что, посмотрим. Но есть ощущение, что «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная, но чужие деньги считать не будем», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро. 21-летний Угальде выступал за «Твенте» с лета 2021 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
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11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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