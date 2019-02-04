Роша тренировался в общей группе

Нападающий "Спартака" Педро Роша в понедельник вечером тренировался в общей группе, информирует официальный сайт красно-белых. 24-летний бразилец пропустил утреннюю тренировку, а также занятие в воскресенье из-за ушиба голеностопа.
Кроме того, в общей группе занимался голкипер Александр Селихов. Вчера 24-летний россиянин пропустил тренировку из-за боли в спине.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.
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https://spartak.com/news/2019-02-04-rabota_nad_standartami_i_nestandartnyy_spor/
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