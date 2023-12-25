Агент Чистякова: «Интерес к Диме от других команд есть, но конкретных разговоров с «Зенитом» не было»

Футбольный агент Андрей Талаев ответил на вопрос, возможен ли переход защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в «Сочи».

«Пока конкретных разговоров с «Зенитом» не было. Интерес к нему от команд есть. Но у него контракт с «Зенитом», поэтому для начала надо решать вопрос с клубом», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В этом сезоне 29-летний Чистяков провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Сочи» после 18 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.