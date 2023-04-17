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Сегодня, 13:34

Романцев рассказал о помощи спартаковским ветеранам

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Олег Романцев.
Фото ФК «Спартак»

Председатель комитета ветеранов «Спартака», самый титулованный тренер в истории красно-белых Олег Романцев в интервью официальному сайту клуба рассказал о последних мероприятиях, которые провел новый орган.

— Недавно была оказана материальная помощь более чем пятидесяти спартаковским ветеранам-пенсионерам, а также вдовам, — сказал Романцев. — Мне как инициатору всего этого дела идут звонки и сообщения с огромными словами благодарности. Мы сами знаем, бывало всякое — и Заслуженные мастера спорта, и олимпийские чемпионы, и чемпионы Европы, когда заканчивали с футболом, оказывались в совсем другой жизни. Чем только не занимались, включая извоз.

— Чего греха таить, и наши спартаковские пенсионеры, кому уже за 60, и вдовы ветеранов — это по большей части нуждающиеся люди. Поэтому, конечно, материальная помощь для них очень важна, — продолжил Романцев. — Но все говорили об одном: спасибо, что помните, спасибо, что мы не одни. Никто не сказал «спасибо за деньги». Все благодарили за память. И вот это для меня было очень и очень важно. И неожиданно, честно говоря. Наверное, это и есть спартаковский дух, который был во всех этих людях и остался уже в ветеранах и вдовах.

— Хочу отправить их благодарность по адресу: компании «ЛУКОЙЛ», которая финансировала это дело, ее и «Спартака» советам директоров, а также лично генеральному директору клуба Евгению Мележикову, который, несмотря на большую занятость, взял на себя организационную часть. От всех нас, спартаковцев, огромная им благодарность, — заключил Романцев.

Источник: https://spartak.com/media/news/b2518bba-410b-484c-b8d2-e81148309b37
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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