Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:35

Семшов заявил, что «Ростов» заслуживает быть в тройке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер второлиговой «Чайки» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча «Ростов» — «Зенит» (0:0).

«Когда приезжает «Зенит», соперник включает режим доказать, что он не хуже. «Ростов» вчера показал хорошие качества, неплохо действовал в первом тайме. У «Зенита» было достаточно моментов, но не забываем, что и у «Ростова» были подходы. Игра удалась. «Зенит» сейчас играет с запасом. Команда Карпина оставляет приятные впечатления, тем более играют много молодых футболистов. В таких матчах ближе к победе та команда, которая реализует свои моменты. «Зенит» упустил несколько хороших шансов, но и у «Ростова» был момент у Терентьева в концовке игры. «Ростов» доказал, что не так страшен черт, как его малюют. Способен ли «Ростов» стать вторым по итогам сезона? Все шансы есть. Многое зависит от того, как пройдут матчи с прямыми соперниками. «Ростов» заслуживает быть в тройке. Важна еще скамейка», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Отрыв «Зенита» от «Ростова» составляет 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-rostov-zasluzhivaet-by-t-v-trojke-i-u-nego-est-vse-shansy-stat-vtory-m/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Тарханов заявил, что «Ростов» на равных играл с «Зенитом»
Хусаинов — о словах Клотета в адрес арбитра: «Это характеризует его как «выдающегося» человека»
РФС не получал обращение по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева
Голкипер «Торпедо» Ботнарь: «Судьи убивали и нас, и «Спартак»
«Факел» — «Ахмат»: судья ошибочно не удалил Швеца через второе предупреждение
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев рассказал о помощи спартаковским ветеранам

Хавбек «Урала» Газинский выбыл из строя до конца текущего сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости