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Сегодня, 13:31

Хусаинов — о словах Клотета в адрес арбитра: «Это характеризует его как «выдающегося» человека»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал реакцию главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на удаление в матче против «Спартака» в 23-м туре чемпионата России.

«Эмоциональное поведение, естественная реакция. По первому пенальти я согласен с его оценкой, но непозволительно в высшем профессиональном спорте так себя вести. Занимайся своим делом. Есть комиссия, которая разберется, прав судья или не прав. Понятно, есть судейские ляпы и низкая квалификация судейского образования. Но два других пенальти абсолютное верные и справедливые. При назначении третьего пенальти надо было сразу делать красной карточкой. И тут возникает вопрос: кто настоял на том, чтобы эти игроки нарушали правила в этой штрафной площади, нанося вред своей команде?

То, что Клотет назвал судью клоуном, характеризует его как «выдающегося» человека. Если ты тренер, ты должен понимать, что в одночасье с тем подбором игроков, к которому ты приступил в срочном порядке, ты не сможешь достичь резкого прогресса. И, как ведется уже давно, во всех поражениях виноват кто? Судья», — сказал Хусаинов «СЭ».

Клотет был удален в конце первого тайма. После удаления главный тренер «Торпедо» оскорбил судью Павла Шадыханова.

«Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками за 23 матча.

(Валерия Яшвили)

Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Сергей Хусаинов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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