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Сегодня, 09:00

Романцев оценил покер Угальде в матче с «Локомотивом»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший тренер «Спартака Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде.

— Олег Иванович, как оцените покер Угальде в матче с «Локомотивом»? Говорит ли это о том, что в «Спартаке» появился настоящий лидер атаки?

— Я не очень понимаю суть вашего вопроса, уважаемый Борис. Конечно, четыре забитых мяча — мечта любого футболиста и подарок для болельщиков. Но в «Спартаке» всегда считалось, что голы, как бы и кем бы они ни забивались, — заслуга всей команды. Ведь даже если футболист обвел полкоманды, то помогли ему в этом партнеры, перемещения которых заставляли соперников терять позицию. И, если не изменяет память, положил начало такой голевой серии Валерка Масалитин — в Москве с «Крыльями». А уже во втором круге ее повторил в Самаре Андрей Тихонов. Ну а потом, года через четыре, пришел черед и Саши Ширко. Приятные воспоминания...

Уверен, что голы Угальде «Локомотиву» также останутся в памяти болельщиков. Но с еще большим восторгом они будут вспоминать, с каким настроем бился в тот вечер «Спартак», как отчаянно шел в атаку и, стиснув зубы, оборонялся. Причем пошел вперед с первых минут, прижав противника к воротам и заставив ошибаться даже стойкого голкипера Лантратова. И уже к середине тайма забил три мяча. Заострил на этом внимание потому, что еще недавно «Спартак» критиковали за вялое безвольное начало, которое, надеюсь, осталось в прошлом. Что говорит о своевременно и точно проделанной Станковичем работе над ошибками.

Что касается вопроса о появлении в «Спартаке» нового лидера атаки, то, думаю, даже четыре забитых мяча Угальде не дают повода для поспешных выводов. Видно, что парень не без способностей, с характером, голевым чутьем. Но лидер — это прежде всего стабильность. И будем надеяться, что он еще не раз докажет, что достоин этого звания.

Олег Романцев и&nbsp;Александр Мостовой. «Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»

Манфред Угальде
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

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 11 1 3
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