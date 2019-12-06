Роман Широков: «Результаты «Динамо» не назвал бы фантастикой, однако...»

Экс-полузащитник «Зенита» и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Широков в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ.

— Четыре победы и две ничьи в шести матчах — фантастический спурт «Динамо»? — вопрос Широкову.

— Если учесть, какие соперники были у команды, результаты точно неожиданные. Я бы не назвал это фантастикой, однако стоит отдать должное бело-голубым.

— С чем связываете такое преображение?

— Немного другие эмоции. В паре матчей повезло. Все сошлось. Пока все хорошо. Сейчас для «Динамо» самое важное даже не игра, а очки, чтобы спокойно смотреть в будущее. Бело-голубые уже шестые.

— Повезло в матче с «Ростовом», когда арбитр ошибся в пользу москвичей?

— Я ничего не хочу говорить про судейство. Имею в виду игровые моменты. «Ахмату», наверное, динамовцы могли и проиграть, хотя раньше грозненцев имели 1000-процентный момент... Однако за три минуты до того, как москвичи сравняли счет, у Митришева был шанс убить интригу — Шунин выручил. ЦСКА тоже забили в самой концовке. Это говорит с одной стороны о морально-волевых качествах. (Виталий Айрапетов)

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