Роман Широков: "Кто-то только в пьяном бреду мог предположить, что Кучук сменит Хохлова"

Спортивный директор "Динамо" Роман Широков назвал "пьяным бредом" информацию о возможной отставке главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

- Хохлов остается главным тренером "Динамо"?

- А он разве должен был уйти?

- Была информация, что его может сменить Кучук.

- Какой Кучук? Вы чего? Вы вообще что ли… Никогда даже ничего такого не рассматривалось. И вообще как вы себе представляете: поменять тренера после первого сбора?! Это надо вообще с головой не дружить что ли?

- В российском футболе всякое бывает. Информация о возможных перестановках в "Динамо" появлялась.

- Хм. Это какая-то пьяная фантазия. Ничем не подкрепленная и ничем необоснованная. Только так можно себе это вообразить. Сложно такое представить. "Динамо" - солидная организация. Какой здравомыслящий человек может убрать тренера после первого сбора? Мне вот просто даже интересно.

-Значит, Хохлов остается?

- Все у нас стабильно. Даже никто и не думал и не рассматривал этот вопрос. Кто-то в пьяном бреду если только мог себе это представить… (Виталий Айрапетов)