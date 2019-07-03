Роман Пилипчук: "На исход матча между "Спартаком" и ЦСКА повлияла ошибка арбитра"

Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук поделился шансами участников Кубка Париматч Премьер на победу в турнире, акцентируя внимание на встрече красно-белых с ЦСКА (3:1).

– На исход матча между "Спартаком" и ЦСКА повлияла ошибка арбитра, – цитируют "Известия" Пилипчука. – Удаление Набабкина сказалось на игре обеих команд. Болельщики, которые так долго ждали этого дерби, к сожалению, смогли насладиться футболом только в первые 45 минут матча.

Исходя из результатов первых двух туров, третий становится еще более интересным и интригующим. "Краснодар", который уже одержал две победы в Австрии, может не выиграть кубок, если в последнем матче крупно уступит "Спартаку". Это вносит определенную интригу. Уверен, что обе игры должны получиться зрелищными и с большим количеством голов.