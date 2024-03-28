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Орещук: «У Тюкавина все впереди, а Кокорину нечего поправлять, он не жалеет ни о чем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слова Виктора Панченко, который назвал Константина Тюкавина более трудолюбивым, чем Александр Кокорин.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

«Кокорин действительно талантливее Тюкавина? Я думаю, да. Я видел, как Кокорин начинал и играл и как Тюкавин начал и играет. Если бы у меня был выбор, конечно, я бы выбрал Кокорина. Но Кокорина с мозгами Тюкавина. У Тюкавина все впереди. А Кокорину, а что поправлять? Думаю, он сам не жалеет ни о чем, это его опыт и его история», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

На счету Тюкавина 33 гола и 24 результативных передачи в 117 матчах за «Динамо». Кокорин сыграл за московскую команду в 203 матчах, отметившись 50 голами и 26 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокорин
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
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31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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