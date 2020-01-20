Роман Нойштедтер: «Все футболисты в восторге от Клоппа. Так было и в «Майнце»

Полузащитник «Динамо» Роман Нойштедтер высоко оценил работу главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

— Как Клопп заводил команду, как готовил к матчам — сразу было понятно, что это необычный тренер, — сказал футболист. — Глаза горели у всех: у тех, кто выходил на поле, у тех, кто оставался в запасе, у тех, кому не находилось места в протоколе, и они шли на трибуну. За Юргена были готовы на все, лишь бы выиграть. И в Дортмунде он дважды стал чемпионом, и в «Ливерпуле» взял Лигу чемпионов, а сейчас проводит блестящий сезон в АПЛ. Команда, где доверяют Клоппу и дают ему немного времени, обязательно получает отдачу. Он всегда собирает очень сильный коллектив.

Все футболисты в восторге от него. Так было и в мое время в «Майнце», и сейчас то же самое, судя по интервью ливерпульцев. Клопп учится, развивается. Самое важное, на мой взгляд, что запасные чувствуют себя частью команды, всегда готовы выйти на поле. Например, Ориги появляется практически всегда только на замену. Но как только попадает в стартовый состав, тут же забивает. В этом сила немецкого тренера. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Романа Нойштедтера — здесь.