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Роман Еременко: «Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу»

13:57
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко рассказал о зимних каникулах и настрое на сборы команды.

— Как провел отпуск? Успел отдохнуть?

— Праздники отмечал с семьей. С женой и детьми побывали в теплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил, — приводит слова Еременко официальный сайт «Ростова».

— Первые дни сборов всегда называют тяжелыми.

— Все хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

— Болельщикам очень интересно? чем занимаются футболисты на сборах в свободное время?

— Во-первых, хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Все по-разному — кто-то читает, кто-то в приставку играет. Я смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьей по видеосвязи.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13195

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