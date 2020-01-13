Роман Еременко: «Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу»

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко рассказал о зимних каникулах и настрое на сборы команды.

— Как провел отпуск? Успел отдохнуть?

— Праздники отмечал с семьей. С женой и детьми побывали в теплых странах, отдохнули, искупались, набрались сил, — приводит слова Еременко официальный сайт «Ростова».

— Первые дни сборов всегда называют тяжелыми.

— Все хорошо, самочувствие отличное. Очень ждал сборов и с удовольствием втягиваюсь в работу. К сожалению, из-за травмы пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому работаю очень усердно.

— Болельщикам очень интересно? чем занимаются футболисты на сборах в свободное время?

— Во-первых, хочу передать всем нашим болельщикам привет и поблагодарить за поддержку. Все по-разному — кто-то читает, кто-то в приставку играет. Я смотрю футбол (в гостинице показывают топовые европейские чемпионаты) и общаюсь с семьей по видеосвязи.