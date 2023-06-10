Роман Березовский рассказал, остался ли в обиде на Павла Садырина после обвинений в сдаче матча «Зенит» — «Спартак» осенью 1996 года

Тренер вратарей сборной Армении, бывший вратарь «Зенита», «Динамо» и многих других команд РПЛ Роман Березовский в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал, остался ли в обиде на главного тренера сине-бело-голубых Павла Садырина после обвинений в адрес голкипера своей команды в сдаче матча «Зенит» — «Спартак», состоявшегося в последнем туре чемпионата 1996 года.

— Скандал ведь начался далеко не сразу, а через полтора года. Сначала с Сергеем Дмитриевым интервью, потом с Садыриным. Причем тренер выдвинул версию, что через вас игру сдал Виталий Мутко, который вскоре выдавил его из команды.

— Это все надуманно. Просто мои несуразные ошибки. Затем было заседание и официальное решение КДК. Там присутствовал Садырин, некоторые из игроков. Дмитриев не появился. По этой причине его, наоборот, дисквалифицировали на несколько месяцев. Ничего серьезного не было. А после этого мы поехали на сборы и больше к этой истории не возвращались.

— После этого вы с Садыриным общались?

— Нет. Только во время матчей пересекались.

— Злость по отношению к нему сохранилась?

— У меня? Ни в коем случае! Когда в церкви бываю, всегда ставлю за упокой и за него, и за всех, кто ушел.

Березовский находился в системе «Зенита» с 1994 по 2001 год.

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