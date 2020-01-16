Роман Бабаев: «Не перехватываем Соболева у «Динамо» и не участвуем в аукционах»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал журналистам информацию об интересе к форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

— Футболист, конечно, интересный, но вся информация, которая в прессе появляется, о том, что мы перехватываем его у «Динамо», участвуем в каких-то аукционах, не соответствует действительности. (Евгений Белоусов, Елена Григорьевская)