Роман Бабаев: "Круговой входит в круг наших интересов. Подпишем, если найдем с "Уфой" компромиссный вариант"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:0) рассказал о трансферных планах команды.

– Появилась информация, что ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника "Уфы" Кругового. Насколько это соответствует действительности?

– Футболист входит в круг наших интересов. Комментировать это преждевременно. Мы в хороших партнерских отношениях с руководством футбольного клуба "Уфа". Возможно, все получится, если найдем устраивающий компромиссный вариант.

– Нападающего ждать?

– Будем стараться, рассматриваем различные варианты. Либо это неадекватные деньги, либо футболисты, по тем или иным причинам, не хотя приезжать в Россию. Сложно найти нападающего, способного усилить команды. Мы рассматриваем качественное, а не количественное усиление.

– Рассматриваете российских или зарубежных игроков?

– Различные варианты. В России, понятное дело, сложнее.

– Почему не приехал Боласье? Из-за расизма?

– У игроков, которых мы рассматриваем, обычно, несколько вариантов. Если это французский или немецкий чемпионаты, то выбор не всегда делается в пользу России. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)