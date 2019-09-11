Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с «Удинезе» еще зимой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе из клуба Родригу Бекао. Защитник выступал на правах аренды в армейском клубе в сезоне-2018/19. Летом ЦСКА хотел выкупить его контракт у «Баии», но Бекао предпочел уйти в «Удинезе».

— Чему-то история с Бекао вас научила?

— Чему она могла научить? Идти на прямое попрание регламента и подписывать сразу трудовой договор, а это грубейшее нарушение? И если всплывет — это серьезные санкции. Кто-то может так и делает, но вопрос в другом. Когда стало известно, что бразилец подписал контракт с «Удинезе», мы от итальянских коллег получили инсайдерскую информацию, что Бекао договорился с новым клубом еще в конце декабря — начале января. Неприятно, но тоже хороший урок. Не совсем понятно, зачем нужно было так уж откровенно вести двойную игру. Возможно, ЦСКА был запасным вариантом на случай, если с «Удинезе» не получится. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь