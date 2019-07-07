Роман Бабаев: "Было много обращений насчет Мариу Фернандеса. Он остается в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками рассказал о трансферах команды. Руководитель отметил, что защитник Мариу Фернандес не покинет армейцев этим летом.

– На Влашича претендовало несколько европейских клубов. Сыграло свою роль отношение Николы к клубу, атмосфере на стадионе и болельщикам.

– Чалов еще останется в клубе?

– Ему еще рано уходить. Можем с уверенностью заявить, что он еще остается в ЦСКА. По Мариу Фернандесу было много небеспочвенных обращений. Но мы решили в клубе, что пока Мариу останется в ЦСКА. (Ярослав Сусов)