Асхабадзе: «Не так много тренеров, готовых прийти в «Факел» в такой ситуации»

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему клуб назначил Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды после ухода Игоря Черевченко.

«Пятибратов проявил себя, как полноценный тренер. Он вывел в ФНЛ команду с ограниченным бюджетом. Там «Чайка» доказала свою состоятельность. Это – рука тренерского штаба. Мы знакомы с Пятибратовым очень давно, именно в «Факеле» он впервые стал главным тренером, до этого был помощником.

В общем, назначение стало совокупностью многих факторов. Сегодня в «Факеле», в Воронеже, тяжелая ситуация. И не так много тренеров, готовых прийти в команду в такой ситуации. Мы благодарны Пятибратову за принятое решение», – цитирует «РБ Спорт» Асхабадзе.