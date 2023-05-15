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Сегодня, 14:26

Роганович заявил, что игроки «Торпедо» боролись до конца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Боян Роганович прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«К сожалению, так сложилась ситуация. Мы боролись до конца, отдавали всех себя, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Оставшиеся три матча для нас будут, как три финала. Будем бороться за себя и клуб. Постараемся выиграть в следующих матчах, чтобы вернуть победный дух и повысить нашу самооценку. Надеюсь, что после попадания в Первую лигу, мы как можно быстрее вернемся в РПЛ. «Торпедо» — клуб с большой историей, который заслуживает выступать в высшем дивизионе», — приводит слова Рогановича Sport24.

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-15-ostavshiyesya-matchi-kak-tri-finala-budem-borotsya-za-sebya-i-klub-roganovich-o-vylete-torpedo-iz-rpl
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ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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