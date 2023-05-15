Роганович заявил, что игроки «Торпедо» боролись до конца

Защитник «Торпедо» Боян Роганович прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«К сожалению, так сложилась ситуация. Мы боролись до конца, отдавали всех себя, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге. Оставшиеся три матча для нас будут, как три финала. Будем бороться за себя и клуб. Постараемся выиграть в следующих матчах, чтобы вернуть победный дух и повысить нашу самооценку. Надеюсь, что после попадания в Первую лигу, мы как можно быстрее вернемся в РПЛ. «Торпедо» — клуб с большой историей, который заслуживает выступать в высшем дивизионе», — приводит слова Рогановича Sport24.

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно вылетел из РПЛ в первую лигу.