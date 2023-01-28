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Сегодня, 19:00

Родригао: «Возможно, после сборов начну учить русский»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Родригао и Михаил Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что понимает многие слова на русском языке.

— В новогоднем ролике «Зенита» ты произнес пару слов на русском языке. Много слов уже знаешь? — вопрос Родригао.

— Я очень люблю учиться. Когда кто-то переводит меня, то я внимательно слушаю, стараюсь запомнить, как звучат мои ответы по-русски. Понимаю, что русский язык — сложный, на его изучение нужно тратить много времени. Когда мы вернемся со сборов в Петербург, я буду уделять этому больше времени и, возможно, даже начну изучать его. У меня есть ощущение, что понимаю я гораздо больше, чем могу сказать. Бывает, во время интервью я понимаю вопрос без помощи переводчика. Но, к сожалению, ответить по-русски пока не могу.

— Как тебе жизнь в Санкт-Петербурге? Ты еще никогда не жил в таком холодном городе. Не тяжело из-за этого?

— Действительно, с такими морозами я еще не сталкивался, хотя и в Сочи, и в Португалии бывало холодно. Мне кажется, я привыкаю к этому, но на улицу в конце прошлого года я выходил редко. Чаще всего в Петербурге меня можно встретить дома, ха-ха.

Родригао (второй справа) разнимается дерущихся. «Независимо от произошедшего «Спартак» остается сильным соперником». Родригао — о драке, Бразилии и гражданстве РФ

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
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0
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Агент Керка сообщил, что игрок не приостанавливал контракт с «Локомотивом»

«Химки» обыграли «Пюник» в товарищеском матче
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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