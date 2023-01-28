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Сегодня, 19:00

Агент Керка сообщил, что игрок не приостанавливал контракт с «Локомотивом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Джирано Керк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент полузащитника «Антверпена» Джирано Керка Освальд Снип в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о приостановке контракта игрока для ухода из «Локомотива».

«Керк не приостанавливал контракт. Его переход в «Антверпен» — аренда», — сказал Снип «СЭ».

Ранее на официальном сайте «Антверпена» появилась информация, что Керк приостановил контракт с «Локомотивом» для перехода в бельгийский клуб.

На официальном сайте «Локомотива» же сообщили о платной аренде игрока.

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 0
Айнтрахт Ф 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

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16%

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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
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П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

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2.06

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1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
1
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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