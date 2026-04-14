Роднина об изменении лимита: «Почему раньше любили те же «Спартак», «Динамо»? Потому что там играли свои футболисты!»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о снижении лимита на легионеров в РПЛ.

«У нас самое большое количество спортивных школ именно по футболу. Я понимаю, почему мы до этого использовали легионеров. Но для чего тогда работают наши школы? Просто для того, чтобы дети росли счастливые и хоть чем-то занимались или все же для того, чтобы мы могли готовить какой-то резерв? Это разные ситуации, нужно понимание. Да, здорово, когда команда побеждает, но почему раньше любили те же «Спартак», «Динамо», «Торпедо»? Потому что там играли свои футболисты!», — сказала Роднина «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России.

В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max