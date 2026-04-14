Футболисты и тренеры «Оренбурга» направили помощь жителям Дагестана

Игроки, тренерский штаб и руководство «Оренбурга» направили помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщает пресс-служба клуба.

«События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия. Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе. Футболисты, тренерский штаб и руководство «Оренбурга» направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд», — говорится в заявлении клуба.

По данным МЧС России, в результате стихийного бедствия в девяти населенных пунктах Дагестана было затоплено свыше 2000 жилых домов.

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