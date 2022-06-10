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Робсон о сменах тренеров в «Спартаке»: «Специалисты начинают работать, и их начинают душить»

Робсон рассказал, как относится к частым сменам тренеров в «Спартаке»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал, как относится к частым сменам тренеров в клубе.

— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?

— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там много более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может. Ко всему прочему в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. Их давят каждый день. Всем игрокам и тренерам нужно пытаться максимально сконцентрироваться на футболе, — бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

10 июня «Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли. Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

Луис Робсон Перейра да Силва (Робсон)
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

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Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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