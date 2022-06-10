Робсон о сменах тренеров в «Спартаке»: «Специалисты начинают работать, и их начинают душить»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон рассказал, как относится к частым сменам тренеров в клубе.

— Как игрокам «Спартака» адаптироваться к постоянным сменам тренера?

— Это проблема не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки. Там много более требовательные болельщики, чем в Европе. Специалисты начинают работать, и их начинают душить. Не каждый тренер в этой обстановке может. Ко всему прочему в Бразилии пресса достает молодых тренеров. Если у них получается, то я им не завидую. Их давят каждый день. Всем игрокам и тренерам нужно пытаться максимально сконцентрироваться на футболе, — бразилец на мероприятии, посвященном 100-летию клуба.

10 июня «Спартак» назначил нового главного тренера после ухода Паоло Ваноли. Им стал Гильермо Абаскаль, который в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».