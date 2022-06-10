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Суд полностью удовлетворил требования бывшей девушки Азмуна по установлению отцовства и алиментам

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Андрей Дмитриев, адвокат бывшей девушки нападающего «Байера» Сердара Азмуна, в разговоре с «СЭ» рассказал об итогах судебного процесса по установлению отцовства и взысканию алиментов.

«Все прошло для нас успешно. Сегодня судья вынес решение. Наши требования, установление отцовства и взыскание алиментов, судья полностью удовлетворила. На этом все судебные заседания по нашему делу закончены. Теперь судья оформит решение. С момента оформления пойдет отсчет 30 дней. Если за это время не будет апелляционной жалобы от второй стороны, решение вступит в силу. Если апелляционная жалоба будет, тогда дело еще подлежит рассмотрению в санкт-петербургском городском суде — проверки всех материалов. Решение принято на основе наших доказательств и того, что на экспертизу без каких-либо уважительных причин вторая сторона не явилась. Соответственно судья в своем решении встала полностью на нашу сторону. Подавали мы исковое заявление в июле прошлого года, управились чуть меньше, чем за год», — сказал Дмитриев «СЭ».

Сердар Азмун. Азмуну могут ограничить выезд из России. Он не явился на экспертизу по установлению отцовства

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алие, отправляя на содержание ребенка 12 тысяч рублей в месяц.

Сердар Азмун
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