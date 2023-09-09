Робсон: «Промеса можно назвать легендой «Спартака», он в одном ряду с Тихоновым, Титовым и другими»

Бывший игрок «Спартака» Луис Робсон выделил лучшего игрока команды в текущем составе.

«Из нынешних игроков мне нравится Промес. Он давно играет в «Спартаке», видно, что Квинси любит команду. Думаю, его уже можно назвать легендой клуба. Он в одном ряду с Тихоновым, Титовым и другими», — приводит слова Робсона РИА «Новости».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го 31-летний голландец вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.